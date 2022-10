Stworzone w latach 80. buty Air Mariah powracają w nowoczesnej odsłonie. Nawiązujący do oryginału z 1988 roku model Air Zoom Mariah Flyknit Racer do noszenia na co dzień wyróżnia się dopasowaną cholewką Flyknit. System szybkiego sznurowania ułatwia zakładanie i zdejmowanie obuwia, a poduszka gazowa Zoom Air gwarantuje wygodę przez cały dzień.