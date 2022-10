Nowy model Air VaporMax to jeszcze bardziej futurystyczna wersja innowacyjnego obuwia. Zastosowanie najnowszej poduszki gazowej Max Air – umieszczonej bezpośrednio pod stopą – pozwoliło wyeliminować podeszwę środkową, co przekłada się na uczucie niezwykłej lekkości. Cholewka Nike Flyknit otulająca stopę zapewnia przewiewność i wygodę przez cały dzień. Ten innowacyjny i uniwersalny model w stylowej, platynowo-białej kolorystyce doskonale sprawdzi się na co dzień.