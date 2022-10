Buty Air VaporMax to początek kolejnej powietrznej rewolucji. W pełni widoczna amortyzacja to nowość w modelu Air Max. Połączenie jej z elastyczną cholewką Nike Flyknit pozwoliło stworzyć najlżejsze i najbardziej elastyczne buty Air Max w historii. Model Air VaporMax to urzeczywistnienie pierwotnej idei widocznej poduszki Air, na które czekaliśmy trzy dekady.