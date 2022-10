Buty Air VaporMax Plus „BE TRUE" to połączenie dwóch klasyków – Air Max Plus i Air VaporMax, w celu uświetnienia ruchu na rzecz uprawnienia osób LGBTQ. Model ten czerpie inspirację z charakterystycznych dla ruchu symboli „Dumy", takich jak tęczowa kolorystyka na podeszwie zewnętrznej, różowy i lawendowy odcień, czy znak trójkąta, a przesłanie BETRUE na wkładce wyróżnia się, wyrażając dodatkowe wsparcie na rzecz równości.