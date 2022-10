Buty Air VaporMax to początek kolejnej powietrznej rewolucji. Połączenie całkowicie widocznej amortyzacji z cholewką Nike Flyknit pozwoliło stworzyć najlżejszy i najbardziej elastyczny model Air Max w historii. Dzięki innowacyjnej konstrukcji pozbawionej podeszwy środkowej stopa ma bezpośredni kontakt z poduszką gazową, co zapewnia uczucie sprężystości. Air VaporMax to urzeczywistnienie pierwotnej idei poduszki Air, na które czekaliśmy trzy dekady.