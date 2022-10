Buty Nike Skylon II x Fear of God, stworzone we współpracy z projektantem mody ulicznej Jerrym Lorenzo, dodają klasycznemu modelowi do biegania luksusowego sznytu. Zostały wzbogacone o cholewkę z siateczki i zamszu, a tradycyjne sznurowadła zastąpiono systemem sznurowania ze stoperem, który dodaje nowoczesności oryginałowi z lat 90.