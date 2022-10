Buty Air Safari początkowo pojawiły się jako część edycji Air Pack z 1987 roku wraz z modelem Air Max i Air Trainer i ustanowiły podstawy kolorystyki, która uczyniła je głównym produktem Nike. Ze wzorem inspirowanym skórą strusia model Air Safari był decydujący dla kolejnych, wpłynął na fasony od modelu Jordan po Air Max i Mercurial. Ten fason to powrót do oryginału, który to wszystko rozpoczął.