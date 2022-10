Od liter inspirowanych graffiti po wyraziste, mocne linie – buty Air More Uptempo oddają ducha lat 90. jak żaden inny model. Model Uptempo, który podbijał koszykarskie parkiety na nogach najlepszych zawodników tamtych czasów, kontynuuje swoje dziedzictwo jako wyraziste obuwie do noszenia na co dzień. Czysta, całkowicie biała kolorystyka tej limitowanej wersji dodatkowo podkreśla stylowy wygląd modelu.