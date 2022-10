Buty Air More Uptempo '96 są inspirowane koszykówką z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, czyli czasami, w których jej popularność urosła do rangi globalnej. Model ten jest wyposażony w te same trzy poduszki gazowe Air–Sole – żaden inny model nie miał ich więcej – a po obu stronach cholewkę zdobi kultowy napis AIR na całej długości buta. Najnowsza odsłona wyróżnia się doskonałą konstrukcją oraz jasnobrązową kolorystyką, która odpowiada za bardziej stonowany wygląd.