Za sprawą swojego rewolucyjnego flow i imponującego kreatywnego uniwersum Skepta odcisnął ślad na muzycznej scenie Londynu i innych miejsc. Nie można jednak zapominać o jego wpływie na świat sneakersów – w wielu kultowych modelach Air Max widoczne jest jego poczucie estetyki. Efektem najnowszej współpracy z muzykiem jest prawdziwy skarb ze złotej ery sneakersów: model Air Max Tailwind V.



Inspirację dla tej edycji Sk Air Skepta czerpał ze świata przyrody. Osią projektu była koncepcja kreatywnego odrodzenia, którą symbolizują motyl oraz jego metamorfoza. Koncepcja Skepty wykorzystuje nadruk przedstawiający skrzydła motyla otoczone czarnymi taśmami zaczerpniętymi z modelu Air Max Tailwind V Plus. But wyróżnia się także odważnymi chromowanymi akcentami zaczerpniętymi z wersji Sk Shox; subtelne opalizujące elementy dookoła pięty nawiązują natomiast do termograficznej okładki albumu Skepty z 2019 roku Ignorance Is Bliss.