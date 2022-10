Nadszedł marzec, miesiąc modelu Air. Oznacza to, że zbliża się Air Max Day 2020. Chcąc uczcić to doroczne święto sneakerheadów, połączyliśmy siły z członkami naszej społeczności, aby pokazać Wam, ile dla nas znaczycie.

Przez cały miesiąc Daniela Buck, Rhys McKee i Leah Dy Angeles będą zachęcać Was do pokazania swoich ulubionych butów Air Max. Pokażcie, jak śmigacie w butach Air Max nie tylko im, ale całemu kontynentowi. Daniela, Rhys i Leah ocenią zdjęcia i wybiorą najlepsze na podstawie ich stylu i historii, którą opowiadają. Pokażcie, co macie najlepszego, aby zdobyć szansę na zaistnienie w aplikacji SNKRS.