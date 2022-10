619,99 zł

To nie jest powrót. To coś znacznie większego – to oryginał w jeszcze lepszym wydaniu. Model Air Max BW, który miał premierę w 1991 roku, powraca w wersji przywołującej na myśl zaprojektowany przez Tinkera Hatfielda model, który podbił serca fanów sceny tanecznej na początku lat dwutysięcznych. Makysmalna amortyzacja, miękka podeszwa środkowa z pianki i elementy z przewiewnej siateczki zapewniają wygodę, a akcenty w kolorze Persian Violet na zapiętku i kołnierzu oraz poduszka gazowa Air dodają energii i stylu.