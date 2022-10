Alessandra Vuillermin z Mediolanu, która pod pseudonimem Hardmetacore tworzy obrazy cyfrowe/CGI, jest współczesnym ucieleśnieniem niechęci do zasad. Po studiach z projektowania graficznego i scenografii na akademii NABA przeprowadziła się najpierw do Londynu, a potem do Pragi, aby studiować projektowanie w nurcie futurystycznym.