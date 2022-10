Wprowadzone na rynek dwadzieścia lat temu buty Air Max 97 były pierwszym modelem do biegania z pełnowymiarową amortyzacją Max Air. W wersji z roku 1998 zaprezentowano amortyzację Tuned Air i charakterystyczną cholewkę z tworzywa TPU przypominającą klatkę. Naturalną koleją rzeczy dwa kultowe modele połączono dziś w jeden – Air Max 97 Plus. Stylowa poduszka gazowa Max Air na całej długości doskonale równoważy pionowe faliste linie modelu Plus. Zarówno design, jak i innowacyjna technologia z końca lat 90. były wyraziste, odważne i mocno rzucały się w oczy – te buty to niezbity dowód na fantastyczne ucieleśnienie tego stylu przez obuwie sportowe.