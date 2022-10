Te buty mają tak wiele detali. Czy możesz opowiedzieć o każdym z nich?

„Jeśli spojrzymy na but jako całość, są na nim tylko jasne kolory i dużo bieli, co symbolizuje lato. Mam nadzieję, że ta kolorystyka przywodzi na myśl pozytywną, letnią aurę. Gdy przyjrzymy im się dokładniej, dostrzeżemy dolną wstawkę wykonaną z połyskującej skóry z teksturą z siatki, która nawiązuje do podłogi w sklepiku, który odwiedziłyśmy.



Wyraziste kolory i motyw „97P” na taśmie pośrodku buta to odwołanie do kolorów etykiet cenowych obok owoców i warzyw w sklepach spożywczych, a także do modelu Air Max 97. Napis „Air 24/7” na języku odnosi się do godzin otwarcia sklepu. Z tyłu umieściłam słowa „Good Chat” – to ksywka Lauren. Chciałam, by na bucie znalazło się nawiązanie do niej. Gdy spotkałyśmy się po raz pierwszy, zapisała swój numer w moim telefonie jako „Lauren Good Chat”, bo rzeczywiście świetnie się nam rozmawiało”.