AIR MAX 97 CR7

PORTUGAL PATCHWORK

759,00 zł

Jako młody chłopiec Cristiano Ronaldo miał tylko dwie pary butów – jedną do gry i jedną do szkoły. O ile stan jego szkolnych butów nie budził zastrzeżeń, w tych, w których grał, zawsze robiły się dziury – był to efekt niezliczonych godzin spędzonych boisku. Za każdym razem, gdy w butach pojawiła się nowa dziura, mama Cristiano naszywała w jej miejscu łatkę, aby mógł rozwijać swój niezwykły dar. Nowy model Air Max 97 CR7, w charakterystycznym dla Portugalii czerwonym kolorze odnoszącym się do korzeni, to efekt inspiracji jego butami z dzieciństwa i jednocześnie wyraz uznania dla nieustannego dążenia do bycia najlepszym nie tylko na boisku.