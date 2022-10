649,99 zł

Buty do biegania Nike Air Max 90, które zadebiutowały w 1990 roku i początkowo nosiły nazwę Air Max 3, odnalazły się w świecie subkultur lat 90., a z czasem stały się ulubionym modelem mainstreamu. Z okazji 30. rocznicy ich powstania firma Nike połączyła siły z pionierami światowej mody ulicznej, marką Undefeated, aby upamiętnić ten legendarny model. Najnowsza wersja Air Max 90 została stworzona do noszenia na co dzień, więc łączy kolory i klimat epoki z prostymi materiałami najwyższej jakości.