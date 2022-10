679,99 zł

Firma DENHAM została założona przez angielskiego wytwórcę dżinsów Jasona Denhama w Amsterdamie w 2008 r. DENHAM czerpie inspirację z innowacyjności oryginalnego fasonu niebieskich dżinsów, a do projektowania podchodzi z ogromną pasją i szacunkiem dla tradycji. Marka łączy charakterystyczne efekty sprania, idealne dopasowanie i współczesne fasony skrojone z najlepszych materiałów z Włoch i Japonii. Razem z Nike wzięła na warsztat ponadczasowy model Air Max 90. Lekki dżins dopasowuje się do stopy jak druga skóra, a całość wzbogaca wkładka z ilustracją i akcenty nawiązujące do podczerwieni.