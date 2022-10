679,00 zł

Model Air Max 90 od dawna słynie z bogatej kolorystyki, co udowadnia w swoim najnowszym, bagiennym wydaniu. Sztuczne futerko zwierzęce zdobi cholewkę tuż nad otokiem ze wzorem imitującym skórę aligatora, a wkładka buta wyróżnia się żywą czerwienią. Dzięki półprzezroczystej podeszwie zewnętrznej można zerknąć w głąb czerwonego wnętrza. Model AM 90 pozostaje wierny swoim korzeniom z lat 90. za pomocą waflowej podeszwy zewnętrznej z gumy, przeszywanych powłok i termoplastycznej płytki w podeszwie środkowej, zapewniając wyjatkową lekkość, sprężystość i amortyzację. Buty idealnie sprawdzą się zarówno do noszenia na co dzień, jak i podczas pokonywania tras biegowych pokrytych kałużami i błotem.