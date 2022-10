W 1992 r. firma Nike zaprezentowała jeden z pierwszych modeli hybrydowych retro do noszenia na co dzień – Air Max 1 Retro. Połączenie w jednym wygodnym bucie na co dzień skórzanej cholewki oryginalnego Air Max 1 z nowoczesną technologią Air Max 90 okazało się strzałem w dziesiątkę. Choć przez krótki okres produkcji powstało tylko kilka tysięcy par tych butów, najwyższej jakości skóra białego modelu Air Max 90/1 pozwala także dziś zasmakować miłośnikom sneakersów tej hybrydy.