Model Air Max 720 miał od samego początku wywołać rewolucję. Dzięki współpracy z marką UNDERCOVER Juna Takahashiego udało się osiągnąć jeszcze lepszy innowacyjnie efekt. Buty Air Max debiutowały w 1987 r. jako funkcjonalne buty do biegania, ale model Air Max 720 obrał zupełnie inny kierunek – wprowadził technologię Max Air do fasonów lifestylowych, podwyższając pełnowymiarową, widoczną poduszkę gazową Air w podeszwie o 6 mm. Od tego momentu niezwykła wygoda tych butów stała się jeszcze bardziej namacalna.



To innowacyjne rozwiązanie wywołało spore kontrowersje, co świetnie wpisuje się w stosunek Takahashiego do projektowania, wyrażony w jego stwierdzeniu: „We Make Noise Not Clothes” (Robimy hałas, nie ubrania), które jest nadrukowane w poprzek pokracznej poduszki gazowej Air. Nakrapiana podeszwa środkowa i logo UNDERCOVER na pięcie i obszarze palców symbolizują filozofię chaosu i równowagi Takahashiego, do której idealnie pasuje ten model, należący do najbardziej innowacyjnych fasonów Nike Air.