Najnowsza kolekcja lifestylowych produktów piłkarskich Nike, inspirowana największym turniejem sportowym świata, to dzieło wybitnego projektanta, Kima Jonesa. Jones umiejętnie połączył klasyczne elementy z charakterystycznym dla siebie stylem oraz punkową estetyką Londynu z późnych lat 70, nadając kolekcji wyjątkowy styl z odrobiną brawury. Kolekcja nawiązuje do młodzieżowej brytyjskiej kultury kibicowskiej i subkultur rave'owych lat 90-tych, łącząc elementy klasycznych modeli Nike z różnych dekad. Boczne wiązanie, pełnowymiarowa poduszka gazowa Air-Sole oraz odblaskowy pasek na kostkę dają poczucie maksymalnego komfortu. Uśmiechnięta buźka na piłkarskim logo Nike to ukłon w stronę tych niezapomnianych czasów oraz wyjściowej jedenastki drużyny angielskiej.