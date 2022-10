649,99 zł

Rok 1990 okazał się przełomowy dla linii Air Max. To wtedy ukazał się nowy model, który szybko stał się czymś więcej niż tylko profesjonalnymi butami do biegania. Młodsi fani sneakersów znają go pod nazwą „Air Max 90”, ale w momencie premiery był on uważany za kolejną odsłonę oryginalnego fasonu Air Max z 1987 roku i nosił nazwę Air Max 3.



Tworząc nową wersję, chcieliśmy oddać hołd ponadczasowemu stylowi tego modelu, dlatego powróciliśmy do pierwotnej nazwy i odtworzyliśmy oryginalny fason z wyjątkową dbałością o detale. Buty mają dobrze znane elementy takie jak zwężana pianka w podeszwie środkowej czy wbudowana poduszka powietrzna w przedniej części. Ten wariant wyróżnia się klasyczną kolorystyką i połączeniem oryginalnych materiałów, takich jak miękka i trwała skóra syntetyczna czy połyskliwy nylon. Buty są pakowane w oryginalne pudełko Air Max, w którym znajdziesz też kultową zawieszkę.