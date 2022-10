649,99 zł

Od dnia premiery modelu Air Max 1 w 1987 roku powstało wiele odsłon tych butów wykonanych z najróżniejszych materiałów i dostępnych w najrozmaitszych barwach, jednak ta wersja kolorystyczna wyróżnia się nietypową, dwukolorową kompozycją. Na pierwszy rzut oka to prosty fason z wytłaczanymi logo, wysokiej jakości detalami i akcentami w odcieniu khaki, ale jeśli przyjrzysz mu się dokładniej, dostrzeżesz, że skrywa coś więcej. Do każdej pary dodajemy kawałek szorstkiego materiału, którym możesz zetrzeć zewnętrzną powłokę butów i odsłonić ukrytą, kolorową warstwę. Dwubarwne, wyszywane logo Swoosh na zapiętku nawiązuje do niezwykłej transformacji, jaką może przejść ten model.