W 1988 r. ukuto jeden z najbardziej znanych sloganów na świecie: Just Do It. Dla wielu sportowców na całym globie stał się on inspiracją do jeszcze szybszego biegania, wyższego skakania i ogólnego przesuwania granic swoich możliwości bez względu na warunki.



W tym roku mija 30. rocznica powstania tego hasła.



Dla jej uczczenia specjalną edycję Air Max 1 z kolekcji Just Do It ozdobiono słynnym napisem wydrukowanym oryginalną czcionką i grafikami z 1988 r. Ponadto buty mają gumowy breloczek odnoszący się do kultowego plakatu, który wydrukowano w tym samym roku.