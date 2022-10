Czasem zobaczyć, to naprawdę uwierzyć. Tak było z pewnością w 1987 roku podczas premiery modelu Air Max. Były to pierwsze buty z widoczną poduszką gazową Air, która pozwoliła klientom i sportowcom na własne oczy przekonać się, jak działa ta technologia. Trzydzieści lat później model Air Max 1 Anniversary upamiętnia buty, którym amortyzacja Air zawdzięcza swoją popularność. Charakteryzuje się on taką samą konstrukcją jak oryginał, za to wzbogaconą o nowoczesne materiały i klasyczną kolorystykę University Blue.