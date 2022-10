879,99 zł

Michael Jordan zamieniał boisko do koszykówki na boisko do baseballa, gdy w 1993 roku buty Air Jordan 9 trafiły na półki sklepowe. Mimo wszystko model zaprojektowany przez Tinkera Hatfielda rozgrzał atmosferę – były to buty typu high top wyróżniające się otokiem i cholewką z różnorodnych materiałów. Teraz marka Jordan znów podnosi temperaturę za sprawą wersji „Chile Red”, której zdecydowanie nie brakuje pikanterii. W tej odsłonie zastosowano pikowaną cholewkę z przeszyciami, otok z lakierowanej skóry i błyszczącą podeszwę środkową – wszystko w kolorze Chile Red. Model sam w sobie jest tak gorący, że nie potrzebuje żadnych dodatków. Inspirowana tradycją kolorystyka butów AJ9 jest dowodem na to, że gra tak naprawdę nigdy się nie skończy.

Kod produktu: CT8019-600