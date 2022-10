Szóste buty do gry sygnowane przez Michaela Jordana miały swoją premierę w sezonie 1990–1991 i na zawsze pozostaną w pamięci jako te, które nosił w chwili zdobycia swojego pierwszego tytułu mistrzowskiego. Nowa odsłona modelu AJ6 – wyróżniająca się szaro-granatową kolorystyką, która nawiązuje do koszykówki uniwersyteckiej – będzie pasować do wielu letnich stylizacji. Zamsz zapewnia stylowy, koszykarski wygląd, a półprzezroczyste akcenty na podeszwie zewnętrznej dodadzą Ci wyrazistości.

Kod produktu: CT8529-012