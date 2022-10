AIR JORDAN VI

GATORADE

949,00 zł

Najnowsza kolorystyka modelu Air Jordan VI to hołd dla reklamy „Like Mike” z 1991 roku, która stała się kultowa dla całego pokolenia. Wykonane z zamszu buty mają kolor zielonego napoju Gatorade. Dodatkowe nawiązania do reklamy to blokada sznurówek w kształcie butelki, zdobienia wkładki oraz napis „If I Could Be” wyszyty po wewnętrznej stronie języka.