AIR JORDAN V

TAKE FLIGHT

565,00 zł

Wzornictwo modelu Air Jordan V – efekt inspiracji myśliwcami z czasów drugiej wojny światowej – w pełni oddawało koncepcję podrywania się do lotu. Teraz model ten powraca w całkowicie nowej wersji kolorystycznej, która jeszcze wyraźniej nawiązuje do pierwotnej inspiracji – to zasługa połączenia wojskowej zieleni z odblaskowym nadrukiem moro na zapiętku i języku.