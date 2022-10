819,99 zł

Buty Air Jordan 5 to klasyk wszech czasów zarówno dla kolekcjonerów oryginalnych modeli, jak i nowych sneakerheadów. Ten model trafił na półki sklepowe w pozornie nieskończonej liczbie kombinacji materiałów i kolorów, ale mimo to niektóre wersje trudniej znaleźć niż inne. Tak jest w przypadku tego modelu typu low-top, który wyróżnia się wyjątkowymi odcieniami i przemyślanymi detalami subtelnie nawiązującymi do Chińskiego Nowego Roku.