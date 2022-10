1079,99 zł

Chris Gibbs, właściciel UNION LA, uważa, że kultura koszykarska ma stałą tendencję do wychodzenia poza linie boiska i wpływania na modę uliczną, co widać po najnowszym modelu, który jest efektem współpracy Jordan x UNION. Te buty po raz kolejny pokazują, jak marka Jordan świetnie odnajduje się poza parkietem. Wciąż uosabia klimat późnych lat 80. i wczesnych 90., należących do reklam, muzyki i ulicznego stylu, nie zapominając o swoim koszykarskim pochodzeniu.



Gibbs chciał stworzyć kolekcję inspirowaną modelem Air Jordan IV, która podkreśla różnorodność struktur i materiałów. „Naszą wizją było połączenie zamszu i siateczki, dlatego znalezienie odpowiednich materiałów nie było takie proste” – wyjaśnia Gibbs. „Zamsz miał być gruby i miły w dotyku, a siateczkę zaczerpnęliśmy z oldschoolowych modeli sneakersów z lat 80.” W efekcie powstała przełomowa i awangardowa wersja czwartego modelu sygnowanego nazwiskiem MJ'a.