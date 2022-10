Buty Air Jordan XXXI doskonale oddają ducha modelu Air Jordan I. Model Air Jordan XXXI, wyposażony w innowacyjną amortyzację Zoom Air i technologię FlightSpeed, to ponad trzydzieści lat historii. Udoskonalony system amortyzacji w połączeniu z elastyczną cholewką Flyweave i zapiętkiem z wysokiej jakości skóry gwarantuje doskonałe wsparcie i wygodę. Kolorystyka modelu Air Jordan XXXI, inspirowana barwami drużyny z Chicago, to nawiązanie do początków ligowej kariery MJ-a.