Buty Air Jordan XXXI symbolizują trzy dekady innowacyjności prezentowanej przez linię Air Jordan. Model zaprojektowany z myślą o funkcjonalności na boisku został wyposażony w innowacyjną amortyzację Zoom Air i technologię FlightSpeed. Połączenie elastycznej cholewki Flyweave i lakierowanej skóry gwarantuje doskonałe wsparcie. Najnowsza wersja Air Jordan XXXI nawiązuje do modelu Air Jordan XI z 1996 roku za sprawą klasycznej kolorystyki inspirowanej filmem „Kosmiczny mecz” łączącej czerń, ciemnofioletowoniebieski i biel. Nazwa KOSMICZNY MECZ oraz wszystkie powiązane postacie i elementy należą do Warner Bros i są chronione prawem autorskim oraz znakiem towarowym. Entertainment Inc. (s16)