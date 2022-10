Air Jordan III to najnowszy model Jumpman po udanym Air Jordan 1 Flyknit, który łączy kultowy styl i jeden z najbardziej innowacyjnych materiałów używanych dziś do produkcji butów – Nike Flyknit. Ta lżejsza wersja nawiązuje do oryginału m.in. charakterystycznymi nadrukami imitującymi skórę słonia.