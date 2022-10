AIR JORDAN XXVIII

STABILNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ

797,00 zł

Kiedy Ray Allen wykonywał swój słynny rzut za trzy punkty, nie pomagała mu opatrzność. Choć jego rajd do narożnika na kilka sekund przed końcem szóstego meczu finałów w 2013 r. wyglądał na chaotyczny zryw, to w rzeczywistości Allen, wytrawny snajper, przygotowywał się na ten moment przez całe życie. Jego rzut doprowadził do remisu i zmienił dynamikę całego cyklu, doprowadzając drużynę z Miami do drugiego z rzędu tytułu oraz zapewniając mu na zawsze miano zbawcy miasta.