1049,99 zł

Marka Jordan po raz trzeci podjęła współpracę z butikiem Jamesa Whitnera A Ma Maniére, by stworzyć luksusową wersję kultowego modelu Air Jordan 2. Sam oryginalny model AJ2 miał wyrafinowany charakter – został wyprodukowany we Włoszech przy użyciu sztucznej skóry jaszczurki, wyróżniał się elegancką konstrukcją i wyjątkowo nie był ozdobiony logo Swoosh. Przez 35 lat, które minęły od premiery AJ2, zmieniło się jednak nasze rozumienie luksusu. Marka A Ma Maniére zainspirowała się filozofią Airness, która podkreśla wagę jedności i humanitaryzmu oraz nawołuje do wielkich czynów mających na celu wspieranie społeczności na całym świecie. Dzięki temu powstał nowy, bogato zdobiony model, który wynosi elegancję oryginału na jeszcze wyższy poziom.

Marka A Ma Maniére zastąpiła wysokiej jakości skórę i sztuczną skórę jaszczurki na cholewce alabastrowym zamszem, co nadało modelowi AJ2 styl retro i nowoczesny, luksusowy charakter. Czarna podeszwa środkowa została ozdobiona fakturą inspirowaną nadrukiem imitującym jaszczurczą skórę, który zaczerpnięto z oryginalnego fasonu.

Królewskie burgundowe akcenty dopełniają i pogłębiają tę kolorystykę i idealnie pasują do butów Jego Powietrznej Wysokości. Wyjątkowy charakter tej specjalnej odsłony modelu AJ2 został podkreślony wyrazistym logotypem „Maniére” na zapiętku.

Kod produktu: DO7216-100