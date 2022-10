Tak jak w przypadku wcześniejszych modeli stworzonych w ramach współpracy Nike i LAIKA – Coraline, ParaNorman, The Boxtrolls – buty z limitowanej edycji Air Jordan XV będą dostępne wyłącznie dla zwycięzców konkursu. Będzie on miał formę zręcznościowej gry online BEAST BATTLE dostępnej na stronie KuboTheMovie.com. Zadanie graczy polega na wcieleniu się w postać Kubo i zmierzeniu się z legendarną księżycową bestią. Zaledwie 250 najlepszych graczy zdobędzie limitowane buty Kubo and the Two Strings.