Model Air Jordan 13 po raz pierwszy trafił do sprzedaży w listopadzie 1997 roku, kiedy Michael Jordan walczył w tych wyjątkowych butach o szósty tytuł mistrzowski w swojej karierze. Projekt ten zostawił po sobie dziedzictwo w postaci licznych odsłon przygotowywanych specjalnie dla graczy wywodzących się z kolejnych pokoleń, w wersjach kolorystycznych pasujących do barw ich drużyn. To wydanie wyróżnia się odcieniami stylowej zieleni oraz kontrastującymi białymi i czarnymi akcentami.