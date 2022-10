Chris Paul to mistrz przechwytów i asyst, a jego geniusz nieprzerwanie błyszczy na parkiecie. Niewielu potrafi kontrolować sytuację na boisku tak, jak on, oraz dorównać mu pod względem inteligencji koszykarskiej, czy ducha walki. Jednak droga do sukcesu Chrisa nigdy nie była usłana różami. Niejednokrotnie, będąc jeszcze w szkole średniej, słyszał, że jest za niski, za wolny, ale nie przywiązywał wagi do tych słów i robił swoje. Najnowszy model Air Jordan XII jest dostępny w barwach, które nosił w czasach liceum, ma wkładkę „Class of 2003" oraz upamiętnia wysiłek, jaki włożył w swój rozwój rozgrywający gwiazd.