Oryginalny model Air Jordan 12 „Playoffs” zadebiutował w 1997 roku. MJ miał go na sobie podczas niektórych z największych momentów swojej walki o mistrzowski tytuł w tamtym sezonie. Pamiętasz jego zwycięski strzał w pierwszym meczu w finałach? Albo jego 39-punktowy występ w decydującym o mistrzostwie szóstym meczu? Ta wersja Air Jordan 12 nawiązuje do wszystkich tych niesamowitych, historycznych momentów. Cholewka ze skóry typu nappa i wyszywany na uchwycie zapiętka napis: „Quality Inspired By The Greatest Player Ever” (Jakość inspirowana przez największego zawodnika w historii) mówią same za siebie.

Kod produktu: CT8013-006