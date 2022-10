Od dekady cieszące się niesłabnącą popularnością buty Air Jordan XI to wyjątkowo luksusowy model. W czasie, kiedy miały premierę, czyli w 1995 roku, lakierowana skóra użyta do ich wykonania była wyrazem nieszablonowego podejścia do koszykarskiej estetyki i stanowiła szczytowe osiągnięcie marki. Najnowsza wersja ma niską cholewkę o wysokim połysku. Górna część z białej skóry jest otoczona pasem z lakierowanej zielonej skóry, tworząc ciekawy kontrast z zimnym niebieskawym kolorem podeszwy.