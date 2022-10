Dziedzictwo butów Air Jordan 11 to między innymi połączenie funkcjonalności ze świetnym stylem. Różne wersje tego modelu były bardziej lub mniej znane, ale nadszedł czas, by buty Low I.E. znalazły się znów w centrum uwagi. Ten fason był pierwszą wersją AJ11 o niskim profilu, która pojawiła się w sprzedaży. Łączy on charakterystyczne detale i uniwersalny styl z przewiewnością i wygodą. Najnowsza edycja w oryginalnej kolorystyce rozsławionej przez Air Jordan 3 ma czarną bazę uzupełnioną akcentami w kolorze szarego cementu, bieli i ognistej czerwieni.