759,99 zł

Upamiętnij historię czymś nowym. Te buty AJ11 w nowej odsłonie są hołdem dla dwóch kultowych wersji noszonych przez Jego Powietrzną Wysokość w niebywałym sezonie 1995–96. Cholewkę wyróżniają barwy znane z modelu AJ11 „Concord”, w którym MJ grał podczas sezonu zasadniczego, a podeszwę zewnętrzną zdobią kolory z wersji „Bred”, która towarzyszyła koszykarzowi w fazie play-off.

Choć zestaw kolorystyczny „Gym Red” jest czymś nowym, to detale w tym modelu Low 11 są takie same jak w oryginale. Półprzezroczysta gumowa podeszwa zewnętrzna, wzmocnienie podeszwy środkowej z włókna węglowego i profilowana wkładka zapewniają idealne dopasowanie i wygodę, dzięki którym oryginalny model pomógł MJ-owi poprowadzić drużynę do 72 zwycięstw w sezonie zasadniczym i czwartego mistrzostwa. Unikalnym elementem tych AJ11 Low jest cholewka wykonana w całości ze skóry, bez użycia tkanin znanych z wersji AJ11 Mid.

Nawiązania do oryginalnego modelu nie kończą się tylko na tym: te buty AJ11 to pierwszy model o niskim profilu, który pojawia się w wersji Retro wraz z takim samym opakowaniem jak pierwowzór z 1996 roku. Czarno-szare pudełko Jordan pojawiło się po raz pierwszy przy okazji premiery modelu AJ11 „Concord” i dało początek sneakermanii, której nikt się nie spodziewał. Oprócz Tinkera i MJ-a, rzecz jasna.