Air Jordan XI był pierwszym modelem z błyszczącej, lakierowanej skóry, który pojawił się na koszykarskich parkietach. To innowacyjne rozwiązanie sprawiło, że błyskawicznie stał się klasykiem, jednak jego kolejne odsłony udowodniły, że prezentuje się on świetnie w wielu różnych wersjach kolorystycznych. Najnowszy model damski jest tego doskonałym przykładem. Zainspirowany elegancką małą czarną, ma zamszową cholewkę wykończoną najwyższej jakości skórą, zaś elementy w kolorze metalicznego złota sprawiają, że jest on wyjątkowo kobiecy.