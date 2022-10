AIR JORDAN 1

YELLOW OCHRE

639,00 zł

Kiedy Michael Jordan w pełni rozwinął swój talent, to jego wygrane nie były zwykłymi zwycięstwami. Syrena była mu posłuszna, roznosił tablicę, zdobywał po 60 punktów w meczu i wypełniał wszystkie kolumny tabeli rekordów. Oczywiście co roku był też murowanym kandydatem do tytułu MVP ligi. Ten model Air Jordan I upamiętnia pięciokrotne zdobycie przez MJ tego wyróżnienia.