729,99 zł

To rzadki przypadek sneakersów, które spełniają „regułę trzech” i pokazują, że praca w tercecie może zaowocować czymś niesamowitym. Marka Jordan, Travis Scott i stojący za projektem Fragment Hiroshi Fujiwara połączyli siły, by wspólnie zaprojektować nową odsłonę popularnego modelu Air Jordan 1. Zarówno raper z Houston, jak i japoński projektant współpracowali już wcześniej z marką Jordan nad poprzednimi wersjami tych butów.

Znajoma kontrastowa kolorystyka modelu Air Jordan 1 Low została wzbogacona o wyjątkowe detale, które wymyślić mogli tylko Scott i Fujiwara. Postarzona podeszwa środkowa z pasującymi do niej alabastrowymi sznurowadłami oraz niebieskie akcenty na pięcie, kołnierzu i wkładce dodają nowoczesności klasycznemu fasonowi. Odwrócone alabastrowe logo Swoosh to nie złudzenie, lecz charakterystyczny element butów Air Jordan 1 zaprojektowanych przez Scotta.

Jeśli ktoś przyjrzy się na ulicy Twoim butom, od razu będzie wiedział, kto je stworzył, na lewym i prawym zapiętku wytłuczono odpowiednio logotypy Cactus Jack i Fragment. Te współczesne akcenty urozmaicają ten ponadczasowy fason.

Kod produktu: DM7866-140