Kultowe buty do koszykówki z 1982 roku w nowoczesnej odsłonie do noszenia na co dzień. Nowe buty Air Force 1 Ultra Mid wyróżniają się kołnierzem o średniej wysokości, przewiewną jednoczęściową cholewką i niezwykle lekką podeszwą środkową, dzięki czemu zapewniają doskonałe dopasowanie i wsparcie przy każdym kroku. Subtelne odblaskowe detale pozwalają błyszczeć na ulicy.