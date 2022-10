AIR FORCE 1 CR7

GOLDEN PATCHWORK

419,00 zł

Jako młody chłopiec, Cristiano Ronaldo posiadał zaledwie dwie pary butów- jedne do gry w piłkę, drugie do szkoły. O ile stan jego szkolnych butów nie budził zastrzeżeń, w tych, w których grał, zawsze robiły się dziury – był to efekt niezliczonych godzin spędzonych boisku. Za każdym razem, gdy w butach pojawiła się nowa dziura, mama Cristiano naszywała w jej miejscu łatkę, aby mógł dalej rozwijać swój niezwykły dar. Zainspirowane najwiekszą gwiazdą futbolu, kultowe buty Air Force 1 mają naszyte złote "łatki", które symbolizują początki drogi, jaką Christaiano Ronaldo musiał pokonać, by dojść na szczyt. Nowe Air Force 1 charakteryzuje klasyczny biały wygląd nakrapiany złotymi akcentami, upamiętniającymi początki kariery gwiazdy. Złoty podpis wyszyty w wewnętrznej częsci nadaje temu kultowemu już modelowi status obuwia światowej klasy.