679,00 zł

Styl, estetyka i kreatywność Travisa Scotta nawiązują do jego życia w Houston. Sygnowany przez niego model AF-1 stanowi ukłon w stronę społeczności, która pomogła mu rozwijać jego pasję i twórczość zainspirowaną wycieczkami do parku rozrywki Astroworld.

Jego buty są mieszaniną różnych elementów związanych z dorastaniem, takich jak wytrzymałość tradycyjnych ubrań roboczych, naturalne odcienie kojarzące się z aktywnością na świeżym powietrzu oraz surrealistyczny klimat Astroworld.

Travis dzieli się swoimi doświadczeniami z dzieciakami z Houston –daje im wskazówki, jak walczyć o siebie i inspiruje do szukania nowych możliwości rozwoju.